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08:44, 15 июля 2025Россия

Срок обучения в российских школах предложили сократить

В Общественной палате предложили сократить срок школьного обучения до 10 классов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Общественной палате предложили сократить срок школьного обучения до 10 классов. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, такая мера помогла бы снизить возраст рождения первого ребенка. Помимо этого, он предложил сократить срок программу обучения в вузах.

Рыбальченко подчеркнул, что добиться результата можно без потери качества образования. «В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше», — резюмировал он.

Ранее в Госдуме предложили отменить оценки по ряду предметов. В списке оказались изобразительное искусство, музыка, труд и физкультура. Также авторы законопроекта призвали положить конец практике так называемых промежуточных смен, существующих в некоторых школах.

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