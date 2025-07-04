В Госдуме предложили отменить оценки по ряду предметов

В ГД предложили отменить оценки по ИЗО, физкультуре, музыке и труду

В Госдуме предложили отменить оценки по ряду предметов. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном в информационной базе нижней палаты.

Документ предлагает перестать выставлять оценки по таким предметам, как как физическая культура, музыка, труд и изобразительное искусство. Также авторы законопроекта призвали положить конец практике так называемых промежуточных смен, существующих в некоторых школах.

Проект изменений в действующее законодательство будет рассмотрен 8 июля. Законопроект уже нашел поддержку членами думского комитета по охране здоровья.

Ранее в России усомнились целесообразности практики выставления оценок за поведение. По мнению председателя профсоюза «Учитель» Дмитрия Казакова, такая мера может как улучшить, так и ухудшить учебный процесс.