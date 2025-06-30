В России усомнились в одном из нововведений в учебном процессе в школах

Оценка за поведение в российских школах не станет «волшебной палочкой» и не поможет исправить ситуацию с конфликтами между учениками и учениками, а также учениками и педагогами. В этом нововведении усомнился председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».
По мнению Казакова, оценки за поведение могут не только улучшить, но и ухудшить учебный процесс.
«Она может даже ухудшить проблему (...) Такие проблемы обычно происходят в подростковом возрасте. Если хулигану поставят (...) двойку, то он станет героем. Ситуацию это никак не исправит», — предположил председатель профсоюза.
Как сообщалось ранее, в 84 российских школах начнут ставить оценки за поведение в качестве эксперимента.