Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:21, 26 июня 2025Россия

Появились подробности об изменениях в системе оценивания российских школьников

Минпросвещения: В 84 российских школах начнут ставить оценки за поведение
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Aleksey / News.ru / Globallookpress.com

В 84 российских школах начнут ставить оценки за поведение в качестве эксперимента. Об изменениях в системе оценивания школьников рассказали в Минпросвещения.

По данным министерства, в пилотный проект войдут 84 образовательных организации в семи регионах, в частности, в Чечне и Луганской народной республике. В список также попали школы Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей и Мордовии.

Согласно появившимся условиям оценивания российских школьников, баллы за поведение должен будет выставлять классный руководитель. При этом он должен учитывать мнения других педагогов, которые работают с ребенком, и администрации образовательной организации. Оценивать планируют, в частности, дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и со взрослыми, а также социальную активность и правомерное поведение.

В дневниках школьников появятся такие новые отметки, как «зачет» или «незачет», «образцовое», «удовлетворительное» или «неудовлетворительное поведение», а также «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «совсем неудовлетворительно».

Поведение учащихся выпускных классов не станут оценивать, «чтобы не провоцировать напряженность во время подготовки к экзаменам». «В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся», — добавила замминистра просвещения России Ольга Колударова, отметив, что в перспективе оценка за поведение должна найти отражение в документах об окончании учебного заведения.

Ранее Минпросвещения утвердило допустимое время на выполнение школьниками домашнего задания. В зависимости от возраста учащихся оно должно варьироваться от одного до двух часов в день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа о Европе

    Стало известно о возможной подготовке нового обмена пленными между Россией и Украиной

    Премьер-министр Украины поручил распределить РЭБ в прифронтовые регионы

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина отреагировал на обвинение

    Продажи китайских машин с пробегом в России взлетели

    В одной стране назвали пошлины Трампа вдвойне несправедливыми

    Участник СВО оплатил новую детскую площадку в родном селе

    Раскрыта удивительная польза шпината и капусты

    Россияне назвали страну мечты для путешествия

    Северная Корея направит дополнительные войска в зону СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости