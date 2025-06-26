Появились подробности об изменениях в системе оценивания российских школьников

Минпросвещения: В 84 российских школах начнут ставить оценки за поведение

В 84 российских школах начнут ставить оценки за поведение в качестве эксперимента. Об изменениях в системе оценивания школьников рассказали в Минпросвещения.

По данным министерства, в пилотный проект войдут 84 образовательных организации в семи регионах, в частности, в Чечне и Луганской народной республике. В список также попали школы Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей и Мордовии.

Согласно появившимся условиям оценивания российских школьников, баллы за поведение должен будет выставлять классный руководитель. При этом он должен учитывать мнения других педагогов, которые работают с ребенком, и администрации образовательной организации. Оценивать планируют, в частности, дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и со взрослыми, а также социальную активность и правомерное поведение.

В дневниках школьников появятся такие новые отметки, как «зачет» или «незачет», «образцовое», «удовлетворительное» или «неудовлетворительное поведение», а также «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «совсем неудовлетворительно».

Поведение учащихся выпускных классов не станут оценивать, «чтобы не провоцировать напряженность во время подготовки к экзаменам». «В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся», — добавила замминистра просвещения России Ольга Колударова, отметив, что в перспективе оценка за поведение должна найти отражение в документах об окончании учебного заведения.

Ранее Минпросвещения утвердило допустимое время на выполнение школьниками домашнего задания. В зависимости от возраста учащихся оно должно варьироваться от одного до двух часов в день.