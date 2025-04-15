Минпросвещения утвердило допустимое время на выполнение школьниками домашнего задания

Учащиеся младших классов в России должны тратить на домашнее задание один-два часа в день. Соответствующую норму утвердило Минпросвещения, передает РИА Новости.
Министерство утвердило, что в первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания один час, во втором и третьем — полтора часа, в четвертом — два часа. Согласно документу, контроль объема домашнего задания по всем предметам должна осуществлять сама школа.
Ведомство рекомендует давать домашнее задание к следующему уроку на текущем, при этом преподаватель должен дублировать соответствующую информацию в электронный журнал до конца учебного дня.
«С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы», — напомнил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Ранее сообщалось, что оценивать поведение учеников российских школ путем выставления соответствующих оценок могут начать уже с начала нового учебного года. В случае одобрения инициативы оценки за поведение будут ставить в пробном режиме.