Минпросвещения утвердило допустимое время на выполнение школьниками домашнего задания

Минпросвещения: Младшеклассники должны тратить на домашние задания один-два часа

Учащиеся младших классов в России должны тратить на домашнее задание один-два часа в день. Соответствующую норму утвердило Минпросвещения, передает РИА Новости.

Министерство утвердило, что в первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания один час, во втором и третьем — полтора часа, в четвертом — два часа. Согласно документу, контроль объема домашнего задания по всем предметам должна осуществлять сама школа.

Ведомство рекомендует давать домашнее задание к следующему уроку на текущем, при этом преподаватель должен дублировать соответствующую информацию в электронный журнал до конца учебного дня.

«С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы», — напомнил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Ранее сообщалось, что оценивать поведение учеников российских школ путем выставления соответствующих оценок могут начать уже с начала нового учебного года. В случае одобрения инициативы оценки за поведение будут ставить в пробном режиме.