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10:30, 19 марта 2025Россия

В российских школах захотели ввести оценку за поведение

Кравцов: Оценка за поведение может появиться в школах РФ в новом учебном году
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Оценивать поведение учеников российских школ путем выставления соответствующих оценок могут ввести уже с начала нового учебного года. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Министр уточнил, что в случае одобрения инициативы оценки за поведение будут ставить в пробном режиме. Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения.

Кравцов пообещал не откладывать решение на долгий срок. «Просто надо проработать все механизмы, чтобы это действительно шло на пользу, вот это очень важно», — пояснил он.

Ранее в Госдуме попросили Рособрнадзор увеличить время, отведенное школьникам для сдачи ЕГЭ. К этому привели жалобы родителей некоторых учеников, которым не хватило времени для выполнения всех заданий.

ЖЗЛ
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