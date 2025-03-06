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17:35, 6 марта 2025Россия

В Госдуме попросили Рособрнадзор увеличить время на сдачу ЕГЭ

Руководителя Рособрнадзора Музаева попросили увеличить время на сдачу ЕГЭ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Госдуме попросили руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева увеличить время на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает «RT на русском».

Обращение подготовили депутаты Владислав Даванков и Сардана Авксентьева. Они отметили, что родители некоторых учащихся заявили о нехватке времени на выполнение заданий. В частности эта проблема затрагивает тех выпускников, которые претендуют на высокие баллы.

«В частности, представляется целесообразным увеличить продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике и другим предметам, требующим сложных расчетов, до 4,5–5 часов», — говорится в тексте документа.

Ранее Музаев заявил, что по трем естественно-научным предметам ЕГЭ в течение трех лет может появиться практическая часть. Он также добавил, что Рособрнадзор при этом не видит необходимости изменять ЕГЭ по истории и увеличивать в нем число вопросов про специальную военную операцию.

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