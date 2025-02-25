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15:06, 25 февраля 2025Россия

Глава Рособрнадзора назвал сроки изменений в трех предметах ЕГЭ

Музаев: В течение 3 лет может измениться ЕГЭ по естественно-научным предметам
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Анзор Музаев

Анзор Музаев. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по трем естественно-научным предметам в течение трех лет может появиться практическая часть. Такие сроки назвал глава Рособрнадзора, его цитирует ТАСС.

«Одно из нововведений, которое мы сейчас прорабатываем и планируем в течение трех лет ввести, — это практическая часть по физике, химии и биологии», — сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что Рособрнадзор при этом не видит необходимости изменять ЕГЭ по истории и увеличивать в нем число вопросов про специальную военную операцию (СВО). Количество заданий, как заверил Музаев, в экзамене по истории сбалансированно.

Ранее Музаев уже допускал изменения в ЕГЭ по трем указанным предметам в ноябре 2024 года. Тогда он сообщал, что практическая часть может быть внедрена в эксперементальном формате. Ведомство, как заверил его руководитель, будет мониторить ситуацию с материально-технической базой в субъектах России с целью выяснить, насколько она позволит организовать равные условия для прохождения выпускниками практической части ЕГЭ.

ЖЗЛ
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