Глава Рособрнадзора допустил изменения в ЕГЭ по трем предметам

Музаев: в ЕГЭ по химии, биологии и физике может появиться практическая часть

В Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по естественнонаучным предметам — физике, химии и биологии — может появиться практическая часть. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова передает ТАСС.

«Было бы очень хорошо, если бы по естественнонаучным предметам, таким как физика, химия в первую очередь, возможно, биология, была бы экспериментальная часть», — сказал руководитель ведомства. Он предположил, что для апробации этого в ряде регионов могут провести пилотную версию экзаменов ЕГЭ с практической частью.

Рособрнадзор, по словам Музаева, будет мониторить ситуацию с материально-технической базой в субъектах России с целью выяснить, насколько она позволит организовать равные условия для прохождения выпускниками практической части ЕГЭ.

31 октября Минобрнауки опубликовало проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ. Из документа следует, что на 2025-2026 год минимальное количество баллов останется на прежнем уровне по всем предметам, кроме математики и истории.

В 2025 году основной этап ЕГЭ, согласно предварительному расписанию, пройдет с 23 мая по 11 июня. Девятиклассники, в свою очередь, будут сдавать ОГЭ с 21 мая по 16 июня.