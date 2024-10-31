Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 31 октября 2024Россия

Минобрнауки опубликовало проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ

Минобрнауки подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступления

Фото: Belkin Aleksey / News.ru / Globallookpress.com

Министерство науки и высшего образования подготовило проект приказа о минимальных баллах Единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимых для поступления в подведомственные учреждения. Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

По русскому языку, литературе и географии ученику необходимо набрать 40 баллов, по физике, биологии, химии — 39. Минимальный порог по обществознанию составил 45 баллов, по информатике — 44, по иностранному языку — 30. Из документа следует, что на 2025-2026 год минимальное количество баллов останется на прежнем уровне по всем предметам, кроме математики и истории.

«Минимальное количество баллов ЕГЭ по математике и истории увеличено на один балл (соответственно с 39 до 40 баллов и с 35 до 36 баллов), поскольку при переводе первичных баллов ЕГЭ в тестовые баллы ЕГЭ по стобалльной системе оценивания не предусмотрено установление 39 баллов по математике и 35 баллов по истории», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Минпросвещения и Рособрнадзор уже опубликовали предварительное расписание, по которому в 2025 году пройдут экзамены у выпускников. Основной этап ЕГЭ планируют проводить с 23 мая по 11 июня, ОГЭ — с 21 мая по 16 июня.

В октябре комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или ЕГЭ, или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Законопроект об отмене ЕГЭ внесли в Госдуму 5 июля.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали о ситуации на фронте

      Конституционный суд России раскрыл решение о сроках исковой давности коррупционных дел

      Песков дал совет Google после штрафа в два ундециллиона рублей

      В США назвали победителя боя между F-35 и Су-57

      В США признали игнорирование Байденом интересов американцев в угоду союзников

      В США призвали убрать Байдена «с глаз долой»

      В Кремле высказались о запрете хиджабов в школах

      Владелец бара разводил богатых россиян при помощи девушек и завышенных цен на блюда

      В российском регионе более чем в шесть раз увеличили выплату за привлечение бойцов на СВО

      Кадыров показал кричащих «Аллаху Акбар» военных спустя сутки после удара БПЛА по Чечне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше