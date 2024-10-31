Минобрнауки опубликовало проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ

Минобрнауки подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступления

Министерство науки и высшего образования подготовило проект приказа о минимальных баллах Единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимых для поступления в подведомственные учреждения. Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

По русскому языку, литературе и географии ученику необходимо набрать 40 баллов, по физике, биологии, химии — 39. Минимальный порог по обществознанию составил 45 баллов, по информатике — 44, по иностранному языку — 30. Из документа следует, что на 2025-2026 год минимальное количество баллов останется на прежнем уровне по всем предметам, кроме математики и истории.

«Минимальное количество баллов ЕГЭ по математике и истории увеличено на один балл (соответственно с 39 до 40 баллов и с 35 до 36 баллов), поскольку при переводе первичных баллов ЕГЭ в тестовые баллы ЕГЭ по стобалльной системе оценивания не предусмотрено установление 39 баллов по математике и 35 баллов по истории», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Минпросвещения и Рособрнадзор уже опубликовали предварительное расписание, по которому в 2025 году пройдут экзамены у выпускников. Основной этап ЕГЭ планируют проводить с 23 мая по 11 июня, ОГЭ — с 21 мая по 16 июня.

В октябре комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или ЕГЭ, или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Законопроект об отмене ЕГЭ внесли в Госдуму 5 июля.