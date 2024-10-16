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03:06, 16 октября 2024Россия

В Госдуме отклонили проект об альтернативе ЕГЭ

Лантратова: комитет ГД по просвещению отклонил законопроект об альтернативе ЕГЭ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или единый государственный экзамен (ЕГЭ), или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала первый зампред комитета Яна Лантратова.

Лантратова объяснила, что профильный комитет отклонил инициативу, поскольку она может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах. Кроме того, существует риск формирования неравных условий при поступлении в вузы. «Такая позиция большинства членов комитета», — отметила она.

Законопроект об отмене ЕГЭ внесли в Госдуму 5 июля. Авторы инициативы призвали заменить госэкзамен проведением итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

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      Марина Совина
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