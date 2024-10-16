В Госдуме отклонили проект об альтернативе ЕГЭ

Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или единый государственный экзамен (ЕГЭ), или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала первый зампред комитета Яна Лантратова.
Лантратова объяснила, что профильный комитет отклонил инициативу, поскольку она может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах. Кроме того, существует риск формирования неравных условий при поступлении в вузы. «Такая позиция большинства членов комитета», — отметила она.
Законопроект об отмене ЕГЭ внесли в Госдуму 5 июля. Авторы инициативы призвали заменить госэкзамен проведением итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.