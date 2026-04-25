Момент с неловкой шуткой Туска о «русских» стал вирусным

Onet: Фицо помешал Туску пошутить об «отсутствии русских», видео стало вирусным

Премьер-министр Польши Дональд Туск пошутил об «отсутствии русских» на заседании ЕС и попал в неловкую ситуацию, когда сзади него появился словацкий премьер Роберт Фицо. Этот ролик стал вирусным в Словакии, сообщает Onet.

«Как только слова слетели с его губ, на заднем плане появился Роберт Фицо, (...) известный своими пророссийскими взглядами. Туск поприветствовал его, затем повернулся к журналистам и нервно моргнул», — описывает инцидент польское издание.

Изначально польский премьер явно пытался намекнуть на наличие стран с пророссийскими взглядами на саммите ЕС, однако появление Фицо заставило его оправдываться за неудачную шутку. «Нет-нет, это была шутка», — пояснил Туск.

Ранее Туск скептически оценил перспективы переговоров с Россией о прекращении конфликта на Украине и призвал Европейский союз быть с Москвой «максимальной жестким».