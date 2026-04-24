Премьер Польши Туск призвал ЕС быть максимально жестким в отношении России

Премьер-министр Польши Дональд Туск скептически оценил перспективы переговоров с Россией о прекращении конфликта на Украине и призвал Европейский союз быть с Москвой «максимальной жестким». Об этом сообщает Politico.

«Я немного скептичен», — сказал Туск, призвав Евросоюз проявлять «максимальную жесткость» в отношении антироссийских санкций. По его словам, только такой подход может принести результат в диалоге с РФ.

20-й пакет санкций ЕС против России вступил в силу накануне после того, как Венгрия и Словакия сняли свои возражения. Туск также назвал «огромным облегчением» тот факт, что «впервые за много лет [на пятничном саммите ЕС на Кипре] в зале нет россиян».

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил премьер-министру Польши об энергетическом кризисе в ответ на слова об отсутствии «русских» на заседании Европейского совета.

«Увидимся через два месяца, когда вы будете умолять Россию о поставках энергоносителей. Пожалуйста, запаситесь перед полетом достаточным количеством авиационного топлива», — отметил Дмитриев.