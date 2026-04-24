Спецпредставитель Путина ответил на слова Туска о «русских»

13:24, 24 апреля 2026

Дмитриев напомнил Туску об энергетическом кризисе в ответ на слова о «русских»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кирилл Дмитриев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил премьер-министру Польши Дональду Туску об энергетическом кризисе в ответ на слова об отсутствии «русских» на заседании Европейского совета. Свой комментарий он опубликовал в соцсети Х.

«Увидимся через два месяца, когда вы будете умолять Россию о поставках энергоносителей. Пожалуйста, запаситесь перед полетом достаточным количеством авиационного топлива», — отметил Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал публикацию Туска, в которой тот заявил, что на заседании Европейского совета «впервые за долгие годы нет русских». Под ними политик мог подразумевать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который проиграл выборы и вскоре покинет пост.

13 апреля сообщалось, что победу на выборах в парламент Венгрии одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Орбан, стоящий во главе партии «Фидес», признал свое поражение.

