Россиянам рассказали о погоде на майских праздникам

Синоптик Цыганков: С 1 мая в России начнется возвращение тепла

Официального прогноза на майские праздники пока нет, но есть тенденция к потеплению, заявил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, чего ждать от погоды с 1 по 3 мая.

«Сейчас в Москве холод — температура на 5–6 градусов ниже нормы и соответствует марту. Самые холодные дни придутся на 27–28 апреля, с мокрым снегом во второй половине дня. Но после этого начнется постепенное возвращение тепла», — объяснил он.

Синоптик уточнил, что 1–3 мая температура все еще будет ниже нормы, но уже не на 5 градусов, а всего на полтора-два. Кроме того, он предупредил, что 1 мая возможен мелкий дождь, однако 2 и 3 мая осадков не ожидается.

Цыганков считает, что 1 мая температура достигнет +6…+9 градусов, 2 мая — +10…+11 градусов, а 3 мая может дойти до +15 градусов. Впрочем, ночи все еще ожидаются холодные — +2…+5 градусов.

«По прогнозным моделям Всемирной метеорологической организации намечается тенденция к росту тепла. Погода будет постепенно приближаться к норме», — заключил Цыганков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в понедельник, 27 апреля, на Москву обрушатся ливни и мокрый снег. По прогнозам синоптика, за сутки в столице выпадет до 10-15 миллиметров осадков. При этом будет ветрено, не исключено формирование небольшого снежного покрова.

