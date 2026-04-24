Снег и ливни обрушатся на Москву

16:17, 24 апреля 2026

Синоптик Тишковец: 27 апреля на Москву обрушатся ливни и мокрый снег
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В понедельник, 27 апреля, на Москву обрушатся ливни и мокрый снег. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По прогнозам синоптика, за сутки в столице выпадет до 10-15 миллиметров осадков. При этом будет ветрено, не исключено формирование небольшого снежного покрова.

«Ливни с утра станут переходить в заряды мокрого снега», — подчеркнул Тишковец. Температура воздуха на этом фоне понизится — столбики термометров днем покажут не более плюс 2-5 градусов Цельсия. Во вторник, 28 апреля, непогода в Москве сохранится, а сугробы могут вырасти до пяти сантиметров.

Ранее Тишковец спрогнозировал климатические качели на майские праздники в столице. Холодные воздушные массы, установившиеся в Москве и Подмосковье во второй половине апреля, сохранятся и в начале следующего месяца. В первые дни мая, по прогнозам Тишковца, днем столбики термометров будут держаться на отметке плюс 12 градусов, а в сумерки температура будет варьироваться от нуля до 5 градусов тепла.

