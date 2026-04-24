Экономика
11:25, 24 апреля 2026

Температуру в Москве «раскачает» на майские праздники

Виктория Клабукова

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Погода в Москве на майские праздники будет переменчивой. Это вполне характерно для сезона, обратил внимание ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Москва 24».

В период майских праздников синоптик ожидает климатические качели, отмечая, что они традиционны для начала мая. Холодные воздушные массы, установившиеся в Москве и Подмосковье во второй половине апреля, сохранятся и в начале следующего месяца. В первые дни мая, по прогнозам Тишковца, днем столбики термометров будут держаться на отметке плюс 12 градусов, а в сумерки температура будет варьироваться от нуля до 5 градусов тепла.

К Дню Победы, как уверяет метеоролог, в столице распогодится и станет тепло. К 9 мая воздух в Москве прогреется до плюс 17 градусов, а к климатической норме температурный режим в городе вернется еще к концу первой пятидневки. В отдельные дни столбики термометров могут подскочить до плюс 20 градусов, средний же показатель будет составлять около плюс 16-17 градусов.

Апрель закончится в Москве краткой волной тепла. Переждав два циклона с осадками в виде дождя и мокрого снега, москвичи смогут порадоваться сухой погоде после 28 апреля. В последние числа месяца воздух в столице прогреется до плюс 12-14 градусов.

