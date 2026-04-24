10:47, 24 апреля 2026

Москвичам пообещали скорое потепление

Синоптик Шувалов: К 30 апреля в Москве потеплеет до плюс 14 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Под конец апреля в Москву вернется тепло. Когда его ждать, агентству РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Потепление наступит в столице не раньше 28 апреля. До этого времени мегаполис попеременно накроют две волны холодов, спровоцированных циклонами. Вихрь принесет с собой осадки в виде дождя и мокрого снега, которые охватят весь центр европейской части России. Первый циклон пробудет в столичном регионе до пятницы, а второй накроет его с субботы до понедельника.

С приходом долгожданной волны тепла столбики термометров в Москве устремятся вверх. Уже к 30 апреля воздух, по прогнозам синоптика, прогреется до плюс 12-14 градусов.

Солидарна с Шуваловым и специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Период похолодания, по ее словам, совпадет с пониженным давлением. Так, в среду, 22 апреля, атмосферное давление в Москве упало до рекордно низкого значения. На таком уровне оно продержится до следующей недели и перейдет к росту только после 28 апреля.

