Экономика
20:05, 23 апреля 2026

Москвичам пообещали потепление в апреле

Синоптик Позднякова: К концу апреля в Москву вернется тепло
Виктория Клабукова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В последние дни апреля в Москву вернется тепло. Своим прогнозом с телеканалом 360 поделилась специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Обусловленная арктическим циклоном прохладная погода, по прогнозам синоптика, продержится в столичном регионе до 27-28 апреля. В последние числа месяца столбики термометров начнут двигаться вверх. В целом волна холодов, как считает Позднякова, сойдет на нет уже к первым майским праздникам.

Кроме того, пониженное атмосферное давление, достигшее рекордно низкого уровня в среду, 22 апреля, сохранится вплоть до следующей недели. В ближайшие дни показатели барометра останутся на 7-15 единиц ниже климатической нормы. Ждать от давления повышения можно будет только после 28 апреля.

В майские праздники всплеска тепла не прогнозируется. Тепло будет скорее умеренным, зато без погодных сюрпризов наподобие апрельских снегопадов.

