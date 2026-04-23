15:20, 23 апреля 2026

Россиянам рассказали о погоде в майские праздники

Виктория Клабукова
Погодных сюрпризов наподобие апрельских снегопадов в майские праздники не ожидается. В этом россиян заверил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его цитируют «Известия».

Погода в средней полосе России в майские праздники, по словам синоптика, будет умеренно теплой. Столбики термометров будут держаться на уровне плюс 10-15 градусов. Выходные при этом не будут омрачены внезапными снегопадами, подчеркнул Шувалов. Данный прогноз, как отметил метеоролог, хоть и не точен, но наиболее вероятен на сегодняшний день. Оценивать достоверность прогнозов стоит не ранее чем за три дня до интересующей даты.

Переменчивость весны в этом году вполне традиционна и соответствует климатической норме. Такие погодные качели вполне характерны для апрельской погоды, напомнил метеоролог.

По расчетам синоптика центра «Метео» Александра Ильина, воздух в период с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая прогреется до плюс 9-11 градусов в Москве и плюс 7-12 градусов по области. Специалист при этом допускает, что температура может подняться и выше. При этом, как заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, даже в начале мая погода в столице будет прохладной и нестабильной.

