13:49, 22 апреля 2026

Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Майские праздники порадуют москвичей теплой погодой. Своим прогнозом с aif.ru поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По расчетам метеоролога, в праздничные выходные, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, столбики термометров будут держаться у отметки плюс 9-11 градусов в Москве и плюс 7-12 градусов по области. Однако Ильин допускает, что воздух к праздникам может прогреться и посильнее. Точные прогнозы, по его мнению, пока преждевременны — до майских выходных остается еще почти две недели, подчеркнул специалист.

Вплоть до конца апреля, как предполагают синоптики, тепло в столицу не вернется. Последний погожий день в апреле придется на среду, 22 апреля. Весеннего тепла не стоит ждать и 1 мая, уверен ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Заморозки на территории европейской части России допускают даже в мае.

