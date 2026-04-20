В Москве начнется битва времен года

Синоптик Тишковец: Тепло придет в Москву не раньше мая

Жителям Москвы и области не стоит ожидать теплой погоды раньше мая из-за противостояния времен года, которое будет наблюдаться в атмосфере. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Известиями».

«Прохладный температурный режим в Центральной России продержится до конца текущего месяца, и, предварительно, даже на 1 мая особого весеннего тепла ждать не стоит», — рассказал синоптик.

Согласно прогнозам, в понедельник, 27 апреля, температура составит плюс 8 градусов, во вторник вырастет до плюс 11 градусов, а в среду, которая станет самым теплым днем недели — до 14 градусов. В четверг в столичном регионе будет пасмурно, а в пятницу ожидаются дожди с мокрым снегом. Всего выпадет до 10-15 миллиметров осадков — 30-40 процентов месячной нормы.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что снегопад, который ожидается в Москве 20 апреля, пройдет бесследно. В столице не образуется снежный покров.