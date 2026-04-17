00:09, 18 апреля 2026

Москвичей успокоили насчет предстоящего снегопада

Синоптик Макарова: В Москве не образуется снежный покров
Виктория Клабукова

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Предстоящий в Москве снегопад пройдет бесследно. Насчет этого столичных жителей успокоила ведущий специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова. Ее слова приводят РИА Новости.

Снегопад пройдет в мегаполисе в понедельник, 20 апреля. Однако снежный покров в городе образоваться просто не успеет — прежние прогнозы синоптиков насчет сугробов высотой 2-5 сантиметров утрированы. При плюсовой температуре снег будет мокрым, а почва останется достаточно прогретой, чтобы он сразу же растаял. Даже если осадки будут сильными, снег растает прямо на глазах, уверяет Макарова. В следующий раз Москву заметет снегом только зимой, заявила метеоролог.

Преувеличенными прогнозы насчет рекордного снегопада называет и главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Как она считает, вместо пугающих 75 процентов месячной нормы осадков в понедельник выпадет слабая ледяная крупа и лишь в ночные часы. Грядущие холода, однако, будут действительно ощутимыми: в столицу вернутся ночные заморозки, а погода будет больше напоминать не середину апреля, а март.

