18:54, 22 апреля 2026

Москвичам дали неутешительный прогноз на 9 мая

Синоптик Позднякова: Погода в начале мая будет прохладной и нестабильной
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Погода в начале мая 2026 года будет достаточно прохладной и нестабильной. Неутешительный прогноз на предстоящие праздники дала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

По словам синоптика, в первые числа мая температура воздуха будет примерно такой же, как в конце апреля. «Потепления у нас пока не ожидается. Ночная температура будет положительной, но не высокой, в пределах плюс 1-6 градусов. И дневная температура плюс 7-10 градусов, не выше этого», — подчеркнула Позднякова.

При этом 8 и 9 мая ожидается облачная погода. По прогнозам сервиса RU-METEO, столбики термометров покажут до плюс 6 градусов ночью и до плюс 16 градусов — днем. Позднякова добавила, что более точные данные получится узнать лишь в конце апреля, когда станет яснее развитие атмосферных процессов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в праздничные выходные, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, столбики термометров будут держаться у отметки плюс 9-11 градусов в Москве и плюс 7-12 градусов по области.

