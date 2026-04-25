Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:40, 25 апреля 2026

Полковник оценил шансы отправки войск Франции и Великобритании на Украину

Матвийчук: Зеленский призвал ввести иностранные войска для удержания территорий
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал к размещению зарубежного военного контингента в зоне конфликта для удержания всей территории. Таким образом, видны попытки поддержать хотя бы остаточную боеспособность Украины на «западных штыках», рассказал в беседе с журналистами aif.ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его мнению, цифры, которые сейчас обсуждаются на Западе, демонстрируют снижение амбиций, но никак не смену намерений. Изначально речь шла о 50 тысячах военных, а затем планка опустилась до 30 тысяч. В данный момент сторону вышли на цифру в 10 тысяч, отметил экс-военный.

«Контингент в 10 тысяч для российской армии — это абсолютно ничто», — подчеркнул Матвийчук. Он предположил, что европейские страны могут сформировать некий экспедиционный корпус из числа наемников. Между тем, костяк для возможного корпуса могут составить французские и британские военнослужащие. В меньшей степени для операции могут быть задействованы немцы, поскольку Берлин, как отмечает эксперт, «сковывает еще живая историческая память о сороковых годах прошлого века». На предложение могут откликнуться страны Прибалтики и Польша.

Инициатива Зеленского, которую пытаются представить как шаг к созданию «вооруженных сил Европы», на деле рискует превратиться в оформление внешнего управления, резюмировал отставной полковник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN снова допустил ввод войск на Украину. По его словам, присутствие иностранного контингента якобы может повысить уровень безопасности и сдержать дальнейшую эскалацию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok