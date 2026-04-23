Зеленский снова допустил ввод войск на Украину

Зеленский снова призвал ввести иностранные войска на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал урегулирование конфликта с Россией. Об этом он высказался в интервью телеканалу CNN.

Зеленский выступил за идею временного прекращения огня, поскольку она поможет сократить потери. «Я считаю, что любая пауза в войне – это хорошо, ведь так ты не теряешь людей», — отметил он.

Украинский лидер снова высказался о вводе иностранных войск на Украину и подчеркнул, что присутствие контингента повысило бы уровень безопасности и сдержало дальнейшую эскалацию конфликта. Зеленский также призвал мировых лидеров активнее участвовать в урегулировании кризиса.