Полковник оценил способность ВСУ массово применять «Нептуны»

Полковник Матвийчук: На Украине нет налаженного производства собственных ракет
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На Украине нет налаженного производства украинских ракет «Нептун», однако европейские страны с радостью могут для этого предоставить свои площадки, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства — снарядом «Нептун». Атака была остановлена — средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ракету.

Эксперт рассказал, что ракета «Нептун» ранее изготавливалась в Норвегии и была выкуплена Украиной для собственного производства. Он добавил, что за время СВО все предприятия, которые могли выпускать такие снаряды, были уничтожены российской армией. Полковник предположил, что на сегодня производство «Нептуна» или переместилось в западные регионы Украины, или переехало на европейские площадки.

«Они не смогут применять эти ракеты массово ввиду ограниченного количества. Но если применят, то любая ракета, которая летит на нашу землю, несет за собой разрушение и смерти. На сегодня у Украины нет ни мощностей, ни площадей для серийного выпуска, но им с удовольствием предоставляют это Германия, Польша, те же Нидерланды и Норвегия», — объяснил Матвийчук.

Ранее украинское конструкторское бюро «Луч» — головной разработчик противокорабельной ракеты «Нептун» — представило широкой публике перехватчик перспективного зенитного ракетного комплекса Koral («Коралл»), который, как утверждает портал TWZ, может быть совместим с пусковыми установками С-300 или даже Patriot.

