Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 24 апреля 2026Россия

Украина ударила по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства

МО России: Средства ПВО сбили украинскую дальнобойную крылатую ракету
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства — снарядом «Нептун». Это следует из сводки российского министерства обороны о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Атака была остановлена — средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ракету. Какой именно объект на территории России пытались поразить ВСУ, как и над каким регионом был уничтожен «Нептун», не уточняется.

Также в Минобороны рассказали, что за неделю средства ПВО сбили 50 управляемых авиационных бомб ВСУ и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что у ВСУ осталось лишь один-два дивизиона дальнобойных ракет «Нептун».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok