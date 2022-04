Женщина сделала тату и заметила нелепую ошибку в эскизе после сеанса

Женщина сделала татуировку с мотивирующей фразой и заметила ошибку в эскизе после сеанса

Женщина решила сделать татуировку с мотивирующей фразой и заметила ошибку в эскизе после сеанса. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

Блогерша Джессика Уоттс объяснила, что решила изобразить на коже выражение This too shall pass («Это тоже пройдет») и заплатила за сеанс 25 долларов (две тысячи рублей). Героиня ролика призналась, что после процедуры обнаружила нелепую погрешность, которую мастер допустил во время нанесения тату на тело. Так, вместо слова too («тоже») специалист написал toe («палец ноги»), и женщина осталась с татуировкой, которая гласит: This toe shall pass («Этот палец ноги пройдет»).

Пользователей сети рассмешил ролик Уоттс, и они принялись шутить над блогершей в комментариях к публикации. «Вот что бывает, когда делаешь тату за 25 долларов», «Боже мой, я сейчас умру от смеха», «Милая, что же ты наделала!», «Я не могу в это поверить», «Как можно было такое допустить?» — высказывались юзеры.

В январе новое тату с нелепой ошибкой в названии песни прославило девушку в сети. На размещенных в сети кадрах блогерша Иззи объяснила, что решила сделать на плече рисунок открытого раскладного телефона, на экране которого изображено название песни Missed calls («Пропущенные звонки») в память о рэпере Маке Миллере (музыкант погиб от передозировки наркотиков в 2018 году). Во время записи на сеанс девушка уточнила, что размер татуировки должен составить два-три сантиметра. После процедуры она обнаружила, что мастер нанес изображение, которое гласило: Missed calls 2-3X.