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06:29, 9 мая 2024Мир

Захарова заявила о планах Запада вымарать Россию из числа победителей

Захарова: западные страны пытаются вымарать Россию из числа победителей
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Запад пытается вымарать Россию из числа победителей во Второй мировой войне. Страны считают, что история в тот момент пошла не так, как им надо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

По ее словам, для многих на Западе нынешняя антироссийская кампания стала «попыткой реванша». Страны хотят не просто «переписать историю поудобнее», но и просто вымарать Россию из числа победителей и не дать россиянам «жить полноценной жизнью во всех смыслах этого слова».

«Их не устраивает то, что это победа наша, то, что это победа нашей страны и нашего народа», — отметила Захарова.

По ее словам. Россия «гнала от себя эту мысль, было страшно в это поверить». Москва какое-то время не считала возможным то, что «страны и потомки тех, кто был с нашими предками в окопах, вынашивают идею дикого реванша».

Ранее Захарова заявила, что Москва не стала приглашать на парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран. Однако это не относится к представителям ветеранских общественных организаций соответствующих государств, уточнила она.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил в посланиях с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии.

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      Марина Совина
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