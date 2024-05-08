Путин поздравил бывшие советские страны с годовщиной Победы

Путин поздравил бывшие советские страны с 79-й годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин поздравил в посланиях с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин в поздравлениях отметил, что российская сторона воздает дань глубокой благодарности и уважения тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой лишений приближая долгожданную Победу.

По его словам, важно пресекать попытки исказить общую историю. Лидер России подчеркнул, что нужно хранить и передавать поколениям традиции дружбы.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о приглашенных на парад в День Победы иностранных дипломатах. Он сообщил, что приглашены главы дипломатических представительств и военные атташе из дружественных стран.