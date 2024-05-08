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13:06, 8 мая 2024Бывший СССР

Путин поздравил бывшие советские страны с годовщиной Победы

Путин поздравил бывшие советские страны с 79-й годовщиной Победы

Фото: Sputnik / Aleksey Babushkin / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил в посланиях с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин в поздравлениях отметил, что российская сторона воздает дань глубокой благодарности и уважения тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой лишений приближая долгожданную Победу.

По его словам, важно пресекать попытки исказить общую историю. Лидер России подчеркнул, что нужно хранить и передавать поколениям традиции дружбы.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о приглашенных на парад в День Победы иностранных дипломатах. Он сообщил, что приглашены главы дипломатических представительств и военные атташе из дружественных стран.

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      Кристина Есикова
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