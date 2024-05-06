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20:13, 6 мая 2024Россия

Ушаков рассказал о приглашенных на парад в День Победы иностранных дипломатах

Ушаков: на парад 9 мая пригласили только дипломатов из дружественных стран

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главы дипломатических представительств и военные атташе из дружественных стран приглашены на парад, который состоится 9 мая в День Победы. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, на мероприятие пригласили руководителей структур СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, а также ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.

«На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана», — сказал он. Ушаков добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет присутствовать на параде.

В прошлом году парад Победы на Красной площади впервые показали на цифровых экранах в реальном времени. Так, жители и гости столицы впервые смогли увидеть его на центральных улицах Москвы: на Рублево-Успенском, Варшавском и Ленинградском шоссе, Ленинском и Волгоградском проспектах, на МКАД и ТТК.

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      Никита Абрамов
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