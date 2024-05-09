Раскрыто напугавшее Макрона действие России

Обозреватель Боснич: вызов посла Франции в МИД России напугал президента Макрона

Вызов посла Франции Пьера Леви в Министерство иностранных дел (МИД) России и последовавшие за этим предупреждения могли напугать президента республики Эммануэля Макрона. Об этом заявил обозреватель издания infoBRICS Драголюб Боснич.

По его мнению, решительные действия Москвы вселили страх в официальных лиц Франции и Италии.

«После того как французскому послу в Москве разъяснили, что произойдет в случае вмешательства НАТО, заявления Макрона стали менее резкими и более неопределенными», — подчеркнул автор.

Он отметил, что США, Евросоюз и НАТО регулярно пересекали обозначенные Россией красные линии по Украине. В связи с этим, предупреждение стало единственной действенной мерой по деэскалации, заключил обозреватель.

Ранее стало известно, что посла Франции вызвали в МИД России из-за воинственной риторики Парижа. Внешнеполитическое ведомство также назвало слова руководства Франции об отправке войск на Украину «безответственными заявлениями», которые «обречены на провал».