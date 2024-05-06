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19:13, 6 мая 2024Мир

МИД России назвал причину вызова посла Франции

МИД России: посол Франции вызван из-за провокационных заявлений Парижа

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Посол Франции Пьер Леви был вызван в Министерство иностранных дел России из-за воинственной риторики Парижа. Об этом сообщил МИД России в заявлении на официальном сайте.

«В связи со все более воинственными заявлениями французского руководства и поступающей информацией о возрастающей вовлеченности Франции в конфликт вокруг Украины 6 мая в МИД России был вызван Посол Франции в Москве Пьер Леви», — указали в МИД.

В министерстве добавили, что с российской стороны «были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта».

Внешнеполитическое ведомство также назвало слова руководства Франции об отправке войск на Украину «безответственными заявлениями», которые «обречены на провал».

Ранее сообщалось, что посол Франции прибыл в МИД России. Причина его визита в министерство не была названа.

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      Елизавета Мытарева
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