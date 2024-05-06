Посол Франции прибыл в МИД России

Посол Франции Леви прибыл в МИД России, причина визита неизвестна

Посол Франции в Москве Пьер Леви прибыл в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что причина визита неизвестна.

5 мая в СМИ появилась информация об отправке Парижем солдат из своего Иностранного легиона в зону проведения боевых действий на Украине. Об этом сообщил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данные о якобы уже состоявшейся отправке солдат Франции на Украину требуют проверки. По его словам, Минобороны России уже занимается проверкой данной информации.