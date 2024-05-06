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15:09, 6 мая 2024Мир

Посол Франции прибыл в МИД России

Посол Франции Леви прибыл в МИД России, причина визита неизвестна

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Посол Франции в Москве Пьер Леви прибыл в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что причина визита неизвестна.

5 мая в СМИ появилась информация об отправке Парижем солдат из своего Иностранного легиона в зону проведения боевых действий на Украине. Об этом сообщил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данные о якобы уже состоявшейся отправке солдат Франции на Украину требуют проверки. По его словам, Минобороны России уже занимается проверкой данной информации.

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      Виктория Кондратьева
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