В Кремле прокомментировали информацию об отправке Францией солдат на Украину

Песков: данные о якобы присутствии солдат Франции на Украине требуют проверки

Информация о якобы уже состоявшейся отправке солдат Франции на Украину требует проверки. Так данные СМИ о военнослужащих иностранного легиона прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Здесь нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности», — заявил он.

По словам представителя Кремля, Министерство обороны России уже занимается проверкой информации о присутствии французских войск в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция уже отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину. Он заверил, что сейчас французские военные находятся в Славянске.

