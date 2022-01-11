Новое тату с нелепой ошибкой в названии песни прославило девушку в сети

Девушка сделала новую татуировку на руке, поделилась неудачным результатом работы мастера и прославилась в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Daily Star.

На размещенных в сети кадрах блогерша Иззи объяснила, что решила сделать на плече рисунок открытого раскладного телефона, на экране которого изображено название песни Missed calls («Пропущенные звонки») в память о рэпере Маке Миллере (музыкант погиб от передозировки наркотиков в 2018 году).

Во время записи на сеанс девушка уточнила, что размер татуировки должен составить два-три сантиметра. После процедуры она обнаружила, что мастер нанес изображение, которое гласило: Missed calls 2-3X. В другом ролике блогерша объяснила, что во время сеанса лежала на спине и не видела процесс работы татуировщика. «Как мне исправить эту нелепую ошибку? Я плачу!» — поделилась Иззи.

Видео стало вирусным и набрало 3,1 миллиона просмотров и 434,5 тысячи лайков. Пользователи сети поддержали Иззи в комментариях под постом. «Не переживай, такое случается. Зато теперь у тебя есть татуировка с веселой историей», «Это не так страшно, не волнуйся из-за пустяков», «Это очень забавно, не переживай!», «Очень красивый рисунок, никто и не поймет, что с ним что-то не так», — писали юзеры.

В декабре мужчина сделал на глазах у возлюбленной тату с именем другой женщины. На размещенных в сети кадрах тату-мастер из Филадельфии Энхелл Кейес снял конфликт, произошедший между клиентом и его девушкой. Специалист объяснил, что мужчина сделал татуировку с именем другой женщины в присутствии партнерши.