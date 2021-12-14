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Мужчина сделал тату с именем чужой женщины на глазах у возлюбленной

Тату-мастер заснял конфликт клиента и его девушки из-за имени чужой женщины на теле

Кадр: @anhellthepirate

Мужчина сделала татуировку на теле с именем чужой женщины и вывел из себя возлюбленную. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах тату-мастер из Филадельфии Энхелл Кейес (Anhell Keyes) заснял конфликт, произошедший между клиентом и его девушкой. Специалист объяснил, что мужчина сделал татуировку с именем другой женщины на глазах у партнерши. На видео слышно, как в процессе ссоры его возлюбленная громко кричит и угрожает ему дракой.

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Ролик стал вирусным и набрал 2,1 миллиона просмотров и 314,4 тысячи лайков. Пользователей сети возмутил поступок клиента, и они принялись критиковать его в комментариях под постом. «Какого черта он это сделал? Чувак сам напросился на такую реакцию», «Бедная девушка», «Я слышу боль в ее голосе», «Мне очень жаль эту девушку. Никто не заслуживает такого отношения к себе», «У этого мужика явно не все дома», — высказывались юзеры.

В ноябре ошибка в татуировке мужчины рассмешила пользователей сети. На размещенном в сети кадре молодой человек, имя которого не указано, продемонстрировал новый рисунок на своем теле. По его словам, изначально он планировал изобразить на спине плачущего дельфина с надписью Remember me («Помни меня») на английском языке. Однако тату-мастер сделал ошибку во фразе и вместо необходимого Remember me написал Rembeber me.

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Таисия Косинцева
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