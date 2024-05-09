АТОР: в Грузии ввели новые условия въезда для россиян с 1 июня

С 1 июня на территории Грузии вступят в силу новые правила для туристов. В Telegram-канале Ассоциации туроператоров (АТОР) России указано, что все посетители страны должны будут иметь медстраховку на весь период пребывания.

За ее отсутствие туристы будут оштрафованы на сумму около 110 долларов. Минимальный пакет страхования должен включать экстренную амбулаторную помощь на 5000 долларов и стационарное лечение на 30 000 долларов.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2023 года россияне совершили больше миллиона поездок в Грузию.

Ранее в сентябре российские туристы, пересекающие наземную границу с Грузией из России или Турции, рассказали о самых популярных причинах отказа во въезде в республику. Сообщается, что, вероятнее всего, на границе могут развернуть оппозиционно настроенных против РФ граждан, а также жителей российских кавказских республик.