Названы самые популярные причины для отказа россиянам во въезде в Грузию

«МК»: на границе с Грузией чаще стали отказывать во въезде оппозиционерам и кавказцам

Российским туристы, пересекающие наземную границу с Грузией из России или Турции, рассказали о самых популярных причинах отказа им во въезде в республику. Об этом сообщает «Московский Комсомолец», ссылаясь на личные рассказы путешественников.

Так, по словам одного из отечественных туристов, который часто ездит в Грузию и обратно, вероятнее всего на границе могут развернуть оппозиционно настроенных против России граждан и кавказцев. «На границе грузин интересуют именно оппозиционеры и жители российских кавказских республик, — назвал основные критерии россиянин Максим. — Знаю по опыту: если ты простой россиянин-семьянин из средней полосы, ты не интересен».

Другой путешественник из России рассказал изданию, что его не пустили в Грузию из-за дагестанской фамилии. «Чаще всего заворачивают молодых мужчин с кавказскими фамилиями или тех, у кого местом жительства указаны непризнанные республики», — уточнил он и добавил, что других причин для отказа в его случае быть не могло, поскольку в его паспорте много шенгенских виз, местом рождения указан Берлин, а прописан он в Санкт-Петербурге.

При этом житель Тбилиси, который знаком с ситуацией на границе, считает, что Грузия поддерживает мировое сообщество в отношении конфликта на Украине, однако одновременно не хочет портить отношения с Россией. «Наши говорят так: ваша оппозиция нам тут не нужна», — пояснил он.

В источнике отмечают, что ранее журналист Тенгиз Аблотия уже заявлял о том, что активных оппозиционеров из России не пускают в Грузию, поскольку власть считает, что это опасно. «(...) Если бы все они [оппозиционные деятели] здесь остались, сейчас Грузия была бы полноценным центром российской оппозиции», — уточнял журналист.

Тем не менее, российские туристы сходятся во мнении, что семьи и женщин из России на границе с Грузией пропускают охотнее.

Ранее в сентябре генерального консульства России в Трабзоне, Турция, сообщило, что некоторым россиянам начали отказывать во въезде в Грузию без объяснения причины. В дипмиссии уточнили, что жалобы от путешественников поступают несколько раз в неделю.