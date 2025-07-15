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08:50, 15 июля 2025Экономика

Трамп решил обложить пошлинами один мексиканский товар

Bloomberg: Правительство США введет новый тариф на мексиканские томаты в 17 %
Вячеслав Агапов

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Вашингтон введет новый тариф на мексиканские томаты. Об этом со ссылкой на Министерство торговли США сообщает Bloomberg.

Страна недавно разорвала торговое соглашение с Мексикой, регулирующее импорт томатов, и готовится установить новый тариф в размере чуть более 17 процентов. Объявленный администрацией президента США Дональда Трампа тариф немного ниже почти 21-процентного сбора, который, по словам правительства, намеревались ввести в апреле.

«Мексика остается одним из наших главных союзников, но наши фермеры слишком долго страдали от несправедливой торговой практики, которая приводила к снижению цен на такие продукты, как помидоры. Сегодня этому придет конец», — пояснил в заявлении министра торговли Говард Лютник.

В правительстве Мексики налог в США назвали политизированным и «несправедливым». В совместном заявлении министерств сельского хозяйства и экономики страны отмечают, что доля рынка, завоеванная мексиканскими фермерами, выращивающими томаты, обусловлена «качеством продукции, а не какой-либо недобросовестной практикой». Производители из сооседней страны заявили, что их продукцию не смогут заменить в ближайшее время, так как около двух третей спроса в США удовлетворяется за счет поставок из Мексики.

Ранее Трамп заявил, что с 1 августа США вводят 30-процентные пошлины на товары из ЕС и Мексики. По его словам, если европейские или мексиканские власти решат ответить собственными тарифами, США прибавят их величину к своим пошлинам.

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