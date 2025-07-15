ТАСС: Нацбатальоны в Сумской области требуют перераспределения к себе солдат ВСУ

Находящиеся в Сумской области националистические батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) требуют перераспределения к себе солдат других украинских подразделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Массовые потери и низкая мотивация военнослужащих на сумском направлении вызвали волну недовольства ярых украинских националистов командованием ВСУ», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщается, недовольство нацбатальонов вызвали действия созданных в 2024 году 156-й и 158-ой отдельных механизированных бригад ВСУ. Представители подразделений потребовали расформирования всех новых бригад ВСУ, а также перераспределения личного состава и техники в мотивированные нацбатальоны, в частности, «Айдар» (признан террористическим и запрещен в РФ).

Ранее командиры несущей потери на сумском направлении 82-й бригады ВСУ заказали ботов для поддержки бойцов в интернете. Отмечается, что подразделение уже перебрасывали на курское направление, а затем под Сумы.