Берег реки Тагил очистили от мусора

Станция юных натуралистов провела субботник и очистила от мусора берег реки Тагил

Юные натуралисты Нижнего Тагила провели субботник и очистили от мусора берег реки Тагил. Как уточняет портал TagilCity.ru, за несколько часов участникам субботника удалось собрать восемь кубометров отходов при очистке прибрежной полосы.

К уборке территории, организованной городской Станцией юных натуралистов, было привлечено порядка 70 человек. Помимо юных жителей города из 13 учебных заведений в мероприятии участвовали сотрудники компании «Рифей».

Рассказывая о субботнике, исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов отметил, что предприятие несколько лет активно сотрудничает со Станцией юных натуралистов и в этом году решило поддержать субботник, который ежегодно проводится на берегу реки Тагил.

«Мы не только организовали вывоз собранных отходов с Красного Камня, а также вышли на уборку берега вместе ребятами, поскольку уверены, чем больше будет таких акций — тем выше ответственность и экологическая культура уральцев», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее сообщалось, что весенние субботники прошли в Анапе.