В Анапе проведут весенние субботники

В Анапе 8 и 22 апреля состоятся масштабные субботники

В Анапе 8 и 22 апреля проведут масштабные субботники. О запланированных мероприятиях сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Обращаясь к местным жителям, мэрия призвала всех неравнодушных поддержать инициативу.

Уточняется, что уборка будет проводиться не только в самом городе, но и во всех сельских округах. На субботники вместе с местными жителями выйдут представители мэрии и депутатского корпуса, активисты органов ТОС, сотрудники ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Ранее сообщалось, что в Дагестане проведут массовую уборку на туристических объектах.