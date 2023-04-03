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06:01, 3 апреля 2023Моя страна

В Анапе проведут весенние субботники

В Анапе 8 и 22 апреля состоятся масштабные субботники

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

В Анапе 8 и 22 апреля проведут масштабные субботники. О запланированных мероприятиях сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Обращаясь к местным жителям, мэрия призвала всех неравнодушных поддержать инициативу.

Уточняется, что уборка будет проводиться не только в самом городе, но и во всех сельских округах. На субботники вместе с местными жителями выйдут представители мэрии и депутатского корпуса, активисты органов ТОС, сотрудники ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Ранее сообщалось, что в Дагестане проведут массовую уборку на туристических объектах.

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Варвара Кошечкина
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