В Дагестане проведут уборку на туристических объектах

В Дагестане проведут массовые субботники на туристических объектах

В Дагестане проведут массовую уборку на туристических объектах. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на Министерство по туризму и народным художественным промыслам республики.

Как пояснили в ведомстве, субботники будут проходить в регионе в течение нескольких месяцев в рамках акции «Эко-тур». «С 1 апреля по 4 ноября на основных объектах турпоказа республики пройдут субботники в рамках экологической акции... Всего запланировано 24 субботника», — заявили в министерстве.

В частности, в порядок приведут территорию Соснового бора в Дербенте, Самурского леса, Ханагского водопада и аула Кала-Корейш. Кроме того, субботники пройдут на смотровых площадках Сулакского каньона и Тарки-Тау в Махачкале, а также близ башен аулов Кахиб и Гоор.

Ранее в марте стало известно, что в Дагестане в 2023 году направят более 1 миллиарда рублей на рекультивацию свалок. Так, будут ликвидированы четыре несанкционированные свалки в Каспийске, Буйнакске, Южно-Сухокумске и Хасавюрте.

