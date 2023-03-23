В Дагестане направят миллиард рублей на рекультивацию свалок

В Дагестане на рекультивацию четырех свалок потратят более 1 миллиарда рублей

В Дагестане в 2023 году направят более 1 миллиарда рублей на рекультивацию свалок. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на правительство республики.

Как уточняется, всего в нынешнем году в рамках федерального проекта «Чистая страна» в регионе планируют рекультивировать четыре несанкционированные свалки в Каспийске, Буйнакске, Южно-Сухокумске и Хасавюрте. При этом на объекте в Каспийске уже начались работы.

«Реализация данного проекта значительно улучшит качество жизни более 133 тысяч человек, проживающих в непосредственной близости. После того как территория будет освобождена от отходов, место бывшей свалки засеют низкорослой растительностью», — пояснил временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Дагестана Александр Зимин.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Ростове-на-Дону произведут рекультивацию полигона твердых бытовых отходов, где за 50 лет скопилось 8,5 тонны мусора. Работы планируется завершить до 30 октября 2024 года.