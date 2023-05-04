55-летняя Памела Андерсон показала лицо без макияжа на новых фото в бикини

Модель Памела Андерсон показала лицо без макияжа на фото в бикини бренда Frankies Bikinis

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон показала внешность без макияжа в новой съемке для модного бренда Frankies Bikinis. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 55-летняя знаменитость позирует у бассейна, лежа в огромной ракушке. На ней надет слитный купальник белого цвета, оформленный вырезом посередине и завязками на груди. Кроме того, манекенщица примерила бикини той же цветовой гаммы. При этом на всех кадрах видно, что на лице звезды «Спасателей Малибу» отсутствует косметика, а волосы небрежно уложены.

Поклонники восхитились естественной красотой Андерсон, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Нет макияжа. Это реальная красота!», «Глядя на Памелу, хочется купить сразу два купальника», «Какая красота! Просто невероятно», «Она удивительный человек. Выглядит в свои годы фантастически», «Королева», — высказывались они.

В апреле Памела Андерсон пришла на вечеринку H&M Mugler в прозрачном комбинезоне. Знаменитость запечатлели в оверсайз-пиджаке черного цвета, надетом поверх кружевного комбинезона из прозрачной ткани, который был покрыт блестящими пайетками и аппликациями в виде звезд.