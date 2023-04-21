Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:55, 21 апреля 2023Ценности

55-летняя Памела Андерсон пришла на вечеринку в прозрачном комбинезоне

Актриса Памела Андерсон пришла на вечеринку H&M Mugler в прозрачном комбинезоне

Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» пришла на вечеринку H&M Mugler, посвященную презентации новой совместной коллекции данных брендов. Знаменитость запечатлели в оверсайз-пиджаке черного цвета, надетом поверх кружевного комбинезона из прозрачной ткани, который был покрыт блестящими пайетками и аппликациями в виде звезд.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020

Волосы Андерсон распустили и уложили волнами, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes. В качестве обуви она выбрала туфли на высоком каблуке люксовой марки Christian Louboutin.

В ноябре 2020 года Андерсон призналась, что набрала лишний вес, и была обругана за внешний вид. По словам модели, она поправилась за время карантина, который вводили из-за пандемии COVID-19. Телезвезда призналась, что «чувствует себя распухшей», поэтому регулярно тренируется, чтобы привести себя в форму. Подписчики, в свою очередь, раскритиковали фигуру Андерсон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг попадание в котел группировки ВСУ в Артемовске
Концерн Rheinmetall начал строительство центра по обслуживанию оружия в Румынии
Стало известно о взятии в плен бойцов ВСУ
Шестилетний мальчик сломал позвоночник в российском детском саду
Журналист Bellingcat организовал побег из России издателя The Insider
В России назвали незаконными санкции Британии после приговора Кара-Мурзе
В правительстве сообщили о резком росте спроса на айтишников в России
В России предложили собирать с миллионеров налог на нужды мобилизованных
Рядом с вокзалом Парижа обнаружили древний некрополь с 50 могилами
Раскрыта страна-производитель одежды пришедшего на смену Zara в России бренда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.