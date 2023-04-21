55-летняя Памела Андерсон пришла на вечеринку в прозрачном комбинезоне

Актриса Памела Андерсон пришла на вечеринку H&M Mugler в прозрачном комбинезоне

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» пришла на вечеринку H&M Mugler, посвященную презентации новой совместной коллекции данных брендов. Знаменитость запечатлели в оверсайз-пиджаке черного цвета, надетом поверх кружевного комбинезона из прозрачной ткани, который был покрыт блестящими пайетками и аппликациями в виде звезд.

Волосы Андерсон распустили и уложили волнами, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes. В качестве обуви она выбрала туфли на высоком каблуке люксовой марки Christian Louboutin.

В ноябре 2020 года Андерсон призналась, что набрала лишний вес, и была обругана за внешний вид. По словам модели, она поправилась за время карантина, который вводили из-за пандемии COVID-19. Телезвезда призналась, что «чувствует себя распухшей», поэтому регулярно тренируется, чтобы привести себя в форму. Подписчики, в свою очередь, раскритиковали фигуру Андерсон.