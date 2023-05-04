Франция и Италия поссорились из-за слов министра о мигрантах

Le Point: глава МИД Италии отменил визит в Париж из-за критики премьера главой МВД Франции

Министр иностранных дел Франции Италии Антонио Таяни отменил свой визит в Париж после критики итальянского премьер-министра Джорджи Мелони со стороны главы МВД Франции Жеральда Дарманена. Об этом сообщает Le Point.

Французский министр в интервью RMC заявил, что Мелони «не способна урегулировать миграционные проблемы, ради решения которых она была избрана». По его мнению, многие мигранты едут через Италию во Францию, и итальянская сторона не может справиться с наплывом мигрантов.

Глава МИД Италии отменил свой визит в Париж и назвал высказывания Дарманена «неприемлемыми». «Это не тот настрой, с которым следует противостоять общеевропейским вызовам», — прокомментировал Таяни в Twitter.

Министерство иностранных дел Франции предприняло попытку разрешить ситуацию и заявило, что отношения между Парижем и Римом основаны на взаимном уважении между странами и между их лидерами.

Ранее глава крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер предупредил о новом крупнейшем миграционном кризисе. Он подчеркнул, что в Италию в первые три месяца 2023 года прибыло на 300 процентов больше беженцев, чем в 2022 году.