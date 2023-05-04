Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:39, 4 мая 2023Мир

Франция и Италия поссорились из-за слов министра о мигрантах

Le Point: глава МИД Италии отменил визит в Париж из-за критики премьера главой МВД Франции

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Министр иностранных дел Франции Италии Антонио Таяни отменил свой визит в Париж после критики итальянского премьер-министра Джорджи Мелони со стороны главы МВД Франции Жеральда Дарманена. Об этом сообщает Le Point.

Французский министр в интервью RMC заявил, что Мелони «не способна урегулировать миграционные проблемы, ради решения которых она была избрана». По его мнению, многие мигранты едут через Италию во Францию, и итальянская сторона не может справиться с наплывом мигрантов.

Глава МИД Италии отменил свой визит в Париж и назвал высказывания Дарманена «неприемлемыми». «Это не тот настрой, с которым следует противостоять общеевропейским вызовам», — прокомментировал Таяни в Twitter.

Министерство иностранных дел Франции предприняло попытку разрешить ситуацию и заявило, что отношения между Парижем и Римом основаны на взаимном уважении между странами и между их лидерами.

Ранее глава крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер предупредил о новом крупнейшем миграционном кризисе. Он подчеркнул, что в Италию в первые три месяца 2023 года прибыло на 300 процентов больше беженцев, чем в 2022 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Семен Александров
Обсудить
Последние новости
Под Белгородом нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу
В Венесуэле признали критические проблемы с вывозом нефти
В Москве шестиклассник на самокате выбил пенсионерке зубы
РКК «Энергия» покажет базовый модуль Российской орбитальной станции
Стали известны подробности избиения голой россиянки во дворе жилого дома
Россиянам раскрыли способ выбрать подходящий шампунь
США высказались о возможной причастности Киева к атакам на Кремль
Лавров обсудил Украину с китайским коллегой
Польша разрешила потоплять угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда
Twitter опроверг слова Джо Байдена под его постом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.