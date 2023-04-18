В Европарламенте предупредили о новом миграционном кризисе

Глава фракции Европарламента Вебер предупредил о новом крупнейшем миграционном кризисе

Глава фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер заявил, что Европейский союз (ЕС) предпочитает не замечать предвещающие новый крупнейший миграционный кризис признаки. Его слова приводит Bild.

«ЕС в полусне забредает в новый миграционный кризис, хотя резко растущее миграционное давление очевидно», — сказал он.

Политик подчеркнул, что в Италию в первые три месяца 2023 года прибыло на 300 процентов больше беженцев, чем в 2022-м. Он заявил, что Италия уже объявила чрезвычайное положение, а другие страны ЕС «предпочитают этого не замечать».

Также Вебер заявил о необходимости заключить миграционный пакт с Тунисом, чтобы иметь возможность контролировать притоки беженцев из этой страны, через которую трансфером прибывают в Италию 57 процентов всех мигрантов.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что представители частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» стоят за резким увеличением числа судов, на которых мигранты пытаются пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу. Он предположил, что это могло стать ответом на поддержку Украины со стороны ряда европейских стран.